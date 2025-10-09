Комунальники просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати маршрути руху з урахуванням запланованих обмежень руху в Києві.

Вводиться обмеження руху в Києві на важливих вулицях української столиці, тому варто знати, де саме діятимуть незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Упродовж 9 та 10 жовтня у столиці тимчасово зміниться організація дорожнього проїзду. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», у ці дні з 8:00 до 20:00 на частині проспекту Алішера Навої у Дніпровському районі буде частково обмежено рух транспорту.

Причиною тимчасового обмеження руху в Києві є проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на ділянці проспекту — від проспекту Воскресенського до вулиці Князя Романа Мстиславича. Роботи виконуватимуть фахівці дорожніх служб, які здійснюють поточне оновлення асфальтового покриття з метою поліпшення стану дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки.

Також 9 та 10 жовтня, але з 8:00 до 18:00, часткові обмеження руху в Києві запровадять і на вулиці Юлії Здановської у Голосіївському районі столиці. Про це також поінформували у комунальній корпорації «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Голосіївського району виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття на відрізку вулиці — від будинку № 41 до будинку № 47. Під час робіт спеціальна техніка буде частково займати проїжджу частину, тому проїзд транспорту може бути ускладнений.

Як і у випадку з ремонтом на проспекті Алішера Навої, усі роботи проводитимуться лише за сприятливої погоди. У «Київавтодорі» наголошують, що тимчасові обмеження є необхідним кроком для забезпечення якісного та безпечного оновлення дорожнього полотна, яке з часом зазнає зношення через інтенсивний проїзд транспорту.

Комунальники просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати маршрути руху з урахуванням запланованих обмежень.

