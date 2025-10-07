Щоб претендувати на отримання цієї грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області, необхідно відповідати кільком важливим умовам.

У 2025 році передбачена грошова допомога для пенсіонерів у Київській області, зокрема для тих, хто живе один та немає близьких, повідомляє Politeka.net.

Відомо, які умови для отримання допомоги.

В Україні діє спеціальна соціальна програма підтримки людей похилого віку, яка надає можливість пенсіонерам, що живуть на самоті та потребують стороннього догляду, отримувати щомісячну грошову доплату до своєї пенсії. Така допомога покликана полегшити життя людей, які через вік та стан здоров’я не можуть повністю забезпечити власні потреби й потребують постійної турботи з боку інших осіб.

Щоб претендувати на отримання цієї грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області, необхідно відповідати кільком важливим умовам, визначеним законодавством.

По-перше, людина має досягти віку 80 років або більше.

По-друге, вона повинна проживати окремо, тобто не мати спільного домогосподарства з іншими членами родини чи близькими.

По-третє, обов’язковою умовою є наявність потреби у постійній сторонній допомозі, що має бути підтверджено медичними висновками.

І, нарешті, пенсіонер має отримувати пенсію саме за віком, а не за іншими підставами.

У 2025 році розмір такої щомісячної доплати становить 944 гривні. Це додаткове фінансове надходження може стати суттєвою підтримкою для літніх людей, які через самотність та фізичні обмеження стикаються з труднощами у повсякденному житті.

Важливо зазначити, що ця соціальна грошова допомога для пенсіонерів у Київській області не поширюється на осіб, які отримують пенсію по інвалідності – вони не мають права на вказану доплату.

Щоб оформити таку виплату, самотній пенсіонер має звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або до територіального підрозділу Пенсійного фонду України.

Процедура призначення доплати передбачає подання певного пакета документів. До нього входять: заява на отримання допомоги, копія паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, а також висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтверджує необхідність постійного стороннього догляду через стан здоров’я.

Джерело: 24Канал.

