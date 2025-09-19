Існує низка умов, за яких грошова допомога для ВПО у Київській області не призначається або може бути припинена.

Про це попередили у Міністерстві соціальної політики.

Внутрішньо переміщені особи щомісяця отримують державну виплату: 3 000 гривень на кожну дитину та осіб з інвалідністю, а також 2 000 гривень на інших членів родини.

Водночас існує низка умов, за яких грошова допомога для ВПО у Київській області не призначається або може бути припинена. Зокрема, гроші не надають у випадках, коли людина:

повернулася на постійне місце проживання;

придбала новий автомобіль віком до п’яти років, окрім транспортних засобів, переданих на потреби оборони;

купила нерухомість вартістю понад 100 000 гривень, за винятком житла, отриманого за бюджетні кошти;

має депозитний рахунок з сумою понад 100 000 гривень;

здійснила купівлю іноземної валюти або банківських металів на понад 100 000 гривень, окрім випадків пожертв чи оплати соціальних послуг;

володіє житлом на відносно безпечній території, якщо його площа перевищує 13,65 квадратних метрів на одну особу;

перебуває за кордоном більше ніж 30 днів поспіль без поважних причин, таких як відрядження, лікування чи інші обставини.

У разі настання однієї з перелічених умов грошова допомога для ВПО у Київській області припиняється з наступного місяця. Також допомога не призначається переселенцям, які відновили своє житло або придбали нове.

Якщо ж жодна з підстав для скасування не виникає, внутрішньо переміщені особи й надалі продовжують отримувати державну підтримку у встановленому порядку.

