Нова система оплати проїзду в Тернопільській області почне діяти з 1 січня 2026 року в Чортківській громаді, повідомляє Politeka.

Місто переходить на автоматизований розрахунок у громадському транспорті з використанням електронних та пільгових квитків.

Відповідне рішення ухвалили напередодні старту нового року. Оператором проєкту обрали столичну компанію ТОВ Easy Soft, яка забезпечить запуск і супровід сервісу.

У салонах автобусів встановлять валідатори. Пасажирам будуть доступні розрахунки електронним квитком, безконтактною банківською карткою, а також спеціальними учнівськими й пільговими носіями. Поповнення балансу відбуватиметься через термінали, мобільний застосунок або інші передбачені канали.

Окрему увагу приділять цифровому сервісу EasyPay. Застосунок дозволить не лише керувати оплатою, а й переглядати рух транспорту та отримувати актуальні повідомлення громади. Технічне обслуговування обладнання, підтримку користувачів і контроль роботи системи також забезпечуватиме оператор.

У міській раді зазначають, що валідатори підтримуватимуть усі платіжні картки з безконтактною функцією. Переоформлення вже чинних пільг наразі не планують, про можливі зміни повідомлять окремо.

Фінансування проєкту здійснюватиметься без витрат місцевого бюджету. Компанія-оператор отримуватиме відсоток з кожної транзакції, а нова система оплати проїзду в Тернопільській області має зробити користування транспортом зручнішим і прозорішим для пасажирів.

Впровадження системи також зменшить кількість готівкових розрахунків і спростить облік пасажиропотоку.

