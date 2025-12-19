Новая система оплаты проезда в Тернопольской области начнет действовать с 1 января 2026 в Чортковской общине, сообщает Politeka.
Город переходит на автоматизированный расчет общественного транспорта с использованием электронных и льготных билетов.
Соответствующее решение было принято накануне старта нового года. Оператором проекта была выбрана столичная компания ООО Easy Soft, которая обеспечит запуск и сопровождение сервиса.
В салонах автобусов установят валидаторы. Пассажирам будут доступны расчеты электронным билетом, бесконтактной банковской картой, а также специальными учащимися и льготными носителями. Пополнение баланса происходит через терминалы, мобильное приложение или другие предусмотренные каналы.
Отдельное внимание будет уделено цифровому сервису EasyPay. Приложение позволит не только управлять оплатой, но и пересматривать движение транспорта и получать актуальные сообщения. Техническое обслуживание оборудования, поддержку пользователей и контроль работы системы также обеспечит оператор.
В городском совете отмечают, что валидаторы будут поддерживать все платежные карты с бесконтактной функцией. Переоформление уже действующих льгот пока не планируется, о возможных изменениях сообщат отдельно.
Финансирование проекта будет производиться без расходов местного бюджета. Компания-оператор будет получать процент по каждой транзакции, а новая система оплаты проезда в Тернопольской области должна сделать пользование транспортом более удобным и прозрачным для пассажиров.
Внедрение системы также уменьшит количество наличных расчетов и упростит учет пассажиропотока.
Последние новости Украины:
Также Politeka писала, подорожание проезда в Ровно: обновленные тарифы уже действуют в городе, все подробности
Как сообщала Politeka, повышение тарифов на свет в Ровенской области: важное объявление