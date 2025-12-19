Новая система оплаты проезда в Тернопольской области должна сделать пользование транспортом более удобным.

Новая система оплаты проезда в Тернопольской области начнет действовать с 1 января 2026 в Чортковской общине, сообщает Politeka.

Город переходит на автоматизированный расчет общественного транспорта с использованием электронных и льготных билетов.

Соответствующее решение было принято накануне старта нового года. Оператором проекта была выбрана столичная компания ООО Easy Soft, которая обеспечит запуск и сопровождение сервиса.

В салонах автобусов установят валидаторы. Пассажирам будут доступны расчеты электронным билетом, бесконтактной банковской картой, а также специальными учащимися и льготными носителями. Пополнение баланса происходит через терминалы, мобильное приложение или другие предусмотренные каналы.

Отдельное внимание будет уделено цифровому сервису EasyPay. Приложение позволит не только управлять оплатой, но и пересматривать движение транспорта и получать актуальные сообщения. Техническое обслуживание оборудования, поддержку пользователей и контроль работы системы также обеспечит оператор.

В городском совете отмечают, что валидаторы будут поддерживать все платежные карты с бесконтактной функцией. Переоформление уже действующих льгот пока не планируется, о возможных изменениях сообщат отдельно.

Финансирование проекта будет производиться без расходов местного бюджета. Компания-оператор будет получать процент по каждой транзакции, а новая система оплаты проезда в Тернопольской области должна сделать пользование транспортом более удобным и прозрачным для пассажиров.

Внедрение системы также уменьшит количество наличных расчетов и упростит учет пассажиропотока.

