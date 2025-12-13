Работа для пенсионеров в Тернопольской области охватывает разные сферы и позволяет сочетать финансовую стабильность с возможностью приобретать новые навыки.

Работа для пенсионеров в Тернопольской области стала доступна благодаря открытию вакансий в торговле, обслуживании и мебельной сфере, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Компании предлагают гибкий график, официальное трудоустройство и обучение непосредственно на рабочем месте.

Сеть магазинов «Копейка» ищет продавцов-кассиров в разных частях города. Обязанности включают в себя консультацию клиентов, обслуживание на кассе и выкладку товаров. Зарплата составляет 14 000–16 000 грн, работники получают регулярное повышение, оплачиваемую стажировку и поддержку наставников. Гибкий график позволяет совмещать работу с личными делами.

Студия лазерной косметологии 808 Lazer Room предлагает администраторам перспективу карьерного роста к руководителю студии. Зарплата стартует от 15000 грн и может достигать 40000 грн в зависимости от опыта и результатов. Работники работают на современном оборудовании, проходят обучение и повышение квалификации. Компания обеспечивает комфортные условия, бонусы и посменный график.

Мебельный салон «Мир Комфорта» ищет менеджеров по продажам для работы в интернет-пространстве. Основные задачи – консультировать клиентов, вести онлайн-продажи и аналитику. Зарплата от 25 000 до 50 000 грн в зависимости от результатов компания гарантирует стабильный график и обучение новых сотрудников.

Многие компании предлагают поддержку и наставничество, что помогает быстро адаптироваться даже новичкам на рынке труда.

