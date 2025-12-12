В Киевской области 13 декабря 2025 года снова будут действовать стабилизационные обесточивания, а в некоторых населенных пунктах еще и дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

Эти ограничения будут связаны с проведением плановых профилактических и ремонтных работ в электрических сетях, которые должны повысить стабильность электроснабжения в регионе и защитить от возможных аварий.

По данным специалистов ДТЭК, специальные графики отключения света на время проведения профилактических работ будут применяться на территории Великодимерской поселковой общины, сообщает Politeka.

Поэтому 13 декабря ориентировочно с 9:30 до 15:30 частичное обесточивание состоится в селе Гоголев Киевской области, которое коснется улиц Остапа Вишни, Николая Гоголя, Кладыжинская, Котляревского, Черняховского, Черных Запорожцев, переулков Гоголя, Кладыжинский, Черных Запорожцев.

Также дополнительные графики отключения света 13 декабря будут применяться в пределах Козинского поселкового территориального общества. В поселке Козин без электроэнергии с 8:00 до 18:00 временно останутся жильцы домов по улицам Киевская, Уютная, Звездная, Луговая, Соловьяненко, Чиженко, Шевченко, Франко, Дамба.

За подробной информацией относительно тех улиц, которых коснутся ограничения электроснабжения, а также плановых стабилизационных обесточений можно следить на официальных страницах ДТЭК.

