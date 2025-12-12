Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает три безвозмездных автобусных маршрута для местных жителей, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Одессе предполагает курсирование соцмаршрутов в рабочие дни, сообщает Politeka.

Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, рейсы обслуживаются автобусами, полученными городом от Регенсбурга и Стамбула.

Введение нового графика движения транспорта в Одессе охватывает три маршрута. Первый – соединяет Железнодорожный вокзал и ул. 28-й бригады и работает в отсутствие трамвая №7 по проспекту Князя Владимира Великого.

Расписание предусматривает отправление от железнодорожного вокзала в 06:00, 06:20, 06:40, 08:00, 08:30, 09:00, 12:30, 13:10, 14:00, 17:00, 18:00 и 19:00. 28-й бригады в 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 13:30, 14:10, 15:00, 18:00, 19:00 и 20:00.

Второй рейс пролегает от ул. Святослава Рихтера до ул. Дегтярная. Отправление от ул. Святослава Рихтера запланированы в 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15 и 18:15, а от ул. Дегтярная в 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15 и 19:15.

Третий маршрут соединяет Тираспольское шоссе (Два столба) с ул. Дегтярная. Расписание предусматривает отправление от Тираспольского шоссе в 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, отдельные рейсы от остановки Западное кладбище в 08:20 и 13.

Отправление от ул. Дегтярной осуществляются в 07:30, 08:30, 09:30, 14:30, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, причем рейсы в Западное кладбище обозначены буквой К.

Реализация нового графика движения в Одессе позволяет обеспечить удобную перевозку пассажиров в рабочие дни и направлена ​​на улучшение доступности городского транспорта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.