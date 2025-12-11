В Одесской области ВПЛ могут воспользоваться программой поддержки в виде бесплатного жилья, поэтому рассказываем детали.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется государством, сообщает Politeka.

Инициатива призвана обеспечить временное проживание для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, и гарантировать им безопасные условия на период поиска постоянного дома.

Государство предоставляет бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области через специальные фонды, созданные местными советами или уполномоченными органами.

Дом предоставляется по месту фактического пребывания переселенца, обычно сроком до одного года, но этот срок может быть продлен в случае невозможности найти другой дом. Минимальная площадь проживания составляет по меньшей мере 6 квадратных метров на одного человека.

Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области принимается по результатам балльной системы оценки потребностей. Это позволяет объективно определить тех, кто нуждается в помощи в первую очередь.

Первоочередное право на такую ​​крышу над головой имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, люди с утратой трудоспособности и пенсионеры, чье здание было разрушено или стало непригодным для проживания из-за боевых действий.

Для участия в проекте необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или районной государственной администрации.

Для постановки на учет необходимо предоставить копии паспортов и подтверждающих гражданство документов, копию справки внутренне перемещенных лиц, документы о родственных связях, копию идентификационного кода и подтверждение наличия приоритетного права на дом, если оно существует.

