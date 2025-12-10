Новый график движения поездов в Полтавской области доставит определенные неудобства для любителей передвигаться по железной дороге.

В декабре вводится новый график движения поездов в Полтавской области , который затрагивает как пригородные, так и региональные маршруты, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укзрализниця", изменения связаны с ремонтными работами на железнодорожных участках.

Из-за корректировки времени отправления и прибытия пассажирских составов пассажирам советуют внимательно ознакомиться с новым графиком движения поездов в Полтавской области.

Согласно объявлению компании, изменения введут на 11, 12, 15, 16 и 17 декабря для №6532 Кременчуг – Полтава-Южная. Этот рейс будет отправляться из Кременчуга в 09:04 и прибывать в конечную станцию ​​в 12:14.

Ранее он отправлялся в 08:32 и прибывал в 11:35. Пассажирам советуют учитывать эти изменения при планировании поездок и проверять актуальное расписание перед выездом.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных участках с 1 по 22 декабря частично изменяются маршруты и графики ряда пригородных пассажирских составов.

В частности, в период с 8.12 до 12.12 временно не курсируют №6363, №6364, №6365 и №6366 сообщением Ромодан – Гребенка и обратно. Такие ограничения связаны с необходимостью обеспечения надлежащего технического состояния железнодорожных путей.

Кроме этого, с 15.12 по 22.12 для некоторых пригородных складов предусмотрено другое расписание. №6363 Ромодан – Гребенка будет отправляться в 11:24 и прибывать в 13:11. А №6811 Гребенка – Киев-Волынский будет курсировать с отправлением в 11:17 и прибытием в 14:39.

Представители "Укрзализныци" отмечают, что пассажирам следует учитывать новый график движения поездов в Полтавской области перед планированием поездок.

