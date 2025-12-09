Жителей призывают заранее ознакомиться с графиками отключения света в Полтавской области на 10 декабря и учесть возможные отключения при планировании своих дел.

В Полтавской области на 10 декабря введены графики отключения света в связи с проведением ремонтных работ в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.net

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

По данным общин, АО «Полтаваоблэнерго» будет выполнять работы на сетях, что может повлечь за собой временные перерывы в электроснабжении для местных потребителей. В рамках обнародованного графика отключения света в Полтавской области на 10 декабря отдельным жителям придется готовиться к длительным отключениям, которые могут занять до девяти часов.

В частности, в населенном пункте Зачепыливка электроэнергии не будет с 10:00 до 16:00 на определенных улицах:

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Казацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лисова (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Миру (род. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

пер. Огородный (б. 1),

пер.Озерный (б. 1, 3, 5, 7, 9),

Пищана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

пер.Сосновый (б. 1, 3, 4),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 33, 4

Шкильна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

Также без света останется село Дубына – отключения будут продолжаться с 8:00 до 17:00 на отдельных улицах, указанных в сообщении общины.

Баливська (б. 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37 84, 85, 87, 87А, 92),

переулок Баливськый (б. 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),

Вильхова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 6

Новоселивська (б. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 32 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 6 68, 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111),

переулок Новоселивськый (б. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34 а, 35, 57),

переулок Степовый (б. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16),

Центральна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 22а 2 26, 27, 28 а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87).

В селе Лысивка возможны перерывы в электроснабжении с 08:00 до 17:00 по установленным адресам:

Лугова (б. 12),

Новоселивська (б. 10, 12, 14, 16, 18, 20),

Центральна (б. 18, 19, 21/3).

Кроме того, в этот же день с 08:00 до 17:00 электроэнергию будут планово выключать у Мала Перещепина на определенных улицах:

Зелена (р. 15, 23, 25),

Красносильська (б. 3, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 24),

Ламаный (б. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 18, 27),

Незалежности (б. 1 А, 3, 5),

Степана Остапченко (б. 5),

Халтурина (б. 1, 2, 4, 6, 7).

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваобленерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваобленерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.