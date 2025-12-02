Удорожание продуктов в Полтавской области связано с сезонным понижением урожая.

Подорожание продуктов в Полтавской области в ноябре 2025 года уже оказало большое влияние на ежедневные расходы жителей, сообщает Politeka.

Цены на основные товары продолжают расти, а покупатели вынуждены внимательнее подходить к формированию корзины и искать выгодные предложения в разных супермаркетах.

Наибольший прирост зафиксирован среди овощей. Килограмм помидоров сейчас стоит около 128 гривен, что на 50 грн больше по сравнению с октябрем. В торговых сетях расценки различаются: Auchan – 119,90, Megamarket – 133,80, Metro – 119,60, Novus – 139 грн.

Крупы демонстрируют более постепенный рост. Пропаренный длинный рис продают по 53,43 грн за килограмм, что на 1,8 грн больше, чем в прошлом месяце. В супермаркетах Auchan цена – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 41,90.

Молочные изделия тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл стоят около 38,13 грн, а масло «Яготинское» 73% весом 200 г – 115 грн. В разных сетях стоимость варьируется: Metro – 116,48, Auchan – 114,60, Novus – 114.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Полтавской области связано с сезонным снижением урожая, ростом логистических затрат и повышением закупочной цены. Наиболее ощутимо удорожание овощных культур, тогда как крупы и молочные изделия дорожают постепенно.

Местные жители отмечают, что ежемесячная продуктовая корзина стала тяжелее для бюджета. Специалисты советуют планировать закупки заранее, сравнивать цены в разных торговых точках и пользоваться акционными предложениями, чтобы снизить влияние повышения стоимости на семейные расходы.

