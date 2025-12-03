В Киеве временно изменят маршруты нескольких трамвайных линий и вводят новый график движения транспорта в Киеве в связи с ремонтными работами по улице Кирилловской.

Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать в течение нескольких дней, изменения и ограничения касаются рейсов городских трамваев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается на сайте КГГА .

В Киеве временно изменят маршруты нескольких трамвайных линий в связи с ремонтными работами по улице Кирилловской. Как сообщили в КП Киевпасстранс, ограничения будут действовать в период со 2 по 5 декабря. Ежедневно с 10:00 до 17:00 в течение всего времени проведения ремонта трамвайных путей движение трамваев будет организовано по измененным схемам.

Трамваи №№ 11, 12 и 16 будут курсировать от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро Героев Днепра только до улицы Семена Скляренко.

Трамвай №19 будет двигаться в сокращенном режиме — от Контрактовой площади до остановки Стадион Спартак.

Для обеспечения транспортного сообщения между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко будет организован временный автобусный маршрут №19-Т.

В направлении площади Тараса Шевченко автобус будет двигаться по следующему маршруту: ул. Спасская, Межигорская, Щекавицкая, Константиновская, Еленовская, Кирилловская, Сырецкая, Семена Скляренко, Автозаводская, Полярная.

В обратном направлении маршрут будет проходить через Полярную, Автозаводскую, Семена Скляренко, Сырецкую, Кирилловскую, Щекавицкую, Константиновскую и Спасскую к Контрактовой площади. В Киевпасстрансе извинились за временные неудобства и призвали пассажиров планировать поездки с учетом перемен.

Напомним, ранее "Укрзализныця" объявила о запуске новых международных сообщений и о дальнейшей синхронизации украинских маршрутов с рейсами в Германию, что значительно улучшит условия путешествий для пассажиров из Украины.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом: экспресс №51К Киев — Перемышль будет прибывать в 05:00, что позволяет осуществить комфортную пересадку на рейс EC134 Via Regia в Перемышль — Лейпциг, который отправляется в 07:12.

