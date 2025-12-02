Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области автоматически приостанавливается по ряду причин.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области продолжает выплачиваться, однако в ноябре было введено несколько нововведений для переселенцев, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в ПФУ.

Ве внутренне перемещенные лица должны были пройти процедуру физической идентификации, необходимую для подтверждения их статуса и получения государственной помощи.

В Пенсионном фонде объяснили, что это требование касалось наиболее уязвимых категорий населения: пенсионеров, малообеспеченных семей, детей-сирот, лиц с инвалидностью и опекунов. По информации учреждения, если они не прошли идентификацию до определенной даты, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области автоматически приостанавливаются.

Специалисты отмечают, что прекращение помощи внутренне перемещенным лицам возможно не только из-за пропуска процедуры идентификации.

Существует ряд других оснований, которые могут повлиять на назначение выплат. Среди них — превышение совокупного дохода семьи, приобретение дорогостоящего имущества, длительное пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин или возврат к постоянному месту жительства без соответствующего обновления данных. Кроме того, если трудоспособные члены семьи не выполняют требований трудоустройства, это также может стать основанием для прекращения помощи.

Несмотря на изменения, для внутренне перемещенных лиц остались действующими основные социальные гарантии. Они сохраняют право на социальную защиту, медицинское обслуживание, доступ к образованию и возможности для трудоустройства. Размеры пособия на проживание остались неизменными.

Источник: Суспільне.

