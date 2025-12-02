АО "ДТЭК Одесские электросети" объявило о новых графиках отключения света в Одесской области в среду, 3 декабря 2025 года, сообщает Politeka.
В частности, 3 декабря дополнительные графики отключения света будут применять в пределах Зеленогорской территориальной громады в Одесской области. Там с 8:00 до 19:00 без электроэнергии временно останутся жители:
- поселка Зеленогорское (ул. Абрикосовая, Виноградная, Заводская, Зеленая, Цветочная, Молодежная, Садовая, Солнечная, Софиевская, Василия Стуса, Транспортная, Тараса Шевченко, Школьная, просп. Мира);
- села Солтановка (Виноградная, Вишневая, Звездная, Карманная, Евгения Коновальца, Мира, Молодежная, Садовая, Степная, Центральная, пер. Солнечный).
Также с 8 до 19 часов в среду ограничения электроснабжения коснутся села Куяльник (дома по улице Северная), пишет Politeka.
Кроме того, 3 декабря 2025 в Одесской области графики отключения света коснутся также Великобуялицкой сельской территориальной общины. По данным ДТЭК, так же с 8:00 до 19:00 обесточения состоятся в следующих населенных пунктах:
- Великий Буялик (улицы Базарная, Болгарская, Комарова, Первая, Преображенская, Степная, Успенская, Христо Ботева, Школьная, Яни, просп. Мира);
- Уляновка (Ивана Франко, Тараса Шевченко).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о новом подорожании продуктов: какие именно товары стали больше стоить.
Также Politeka сообщала о возможности получить возмещение расходов на коммунальные услуги для украинцев.
Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги: какие цены актуальны сейчас.