Энергетики предупредили о дополнительных графиках отключения света в Одесской области 3 декабря 2025 года на время проведения профилактических работ в электросетях.

АО "ДТЭК Одесские электросети" объявило о новых графиках отключения света в Одесской области в среду, 3 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, 3 декабря дополнительные графики отключения света будут применять в пределах Зеленогорской территориальной громады в Одесской области. Там с 8:00 до 19:00 без электроэнергии временно останутся жители:

поселка Зеленогорское (ул. Абрикосовая, Виноградная, Заводская, Зеленая, Цветочная, Молодежная, Садовая, Солнечная, Софиевская, Василия Стуса, Транспортная, Тараса Шевченко, Школьная, просп. Мира);

села Солтановка (Виноградная, Вишневая, Звездная, Карманная, Евгения Коновальца, Мира, Молодежная, Садовая, Степная, Центральная, пер. Солнечный).

Также с 8 до 19 часов в среду ограничения электроснабжения коснутся села Куяльник (дома по улице Северная), пишет Politeka.

Кроме того, 3 декабря 2025 в Одесской области графики отключения света коснутся также Великобуялицкой сельской территориальной общины. По данным ДТЭК, так же с 8:00 до 19:00 обесточения состоятся в следующих населенных пунктах:

Великий Буялик (улицы Базарная, Болгарская, Комарова, Первая, Преображенская, Степная, Успенская, Христо Ботева, Школьная, Яни, просп. Мира);

Уляновка (Ивана Франко, Тараса Шевченко).

