Енергетики попередили про додаткові графіки відключення світла в Одеській області 3 грудня 2025 року на час проведення профілактичних робіт в електромережах.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" оголосило про нові графіки відключення світла в Одеській області в середу, 3 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема 3 грудня додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Зеленогірської територіальної громади в Одеській області. Там із 8:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці:

селища Зеленогірське (вул. Абрикосова, Виноградна, Заводська, Зелена, Квіткова, Молодіжна, Садова, Сонячна, Софіївська, Василя Стуса, Транспортна, Тараса Шевченка, Шкільна, просп. Миру);

села Солтанівка (Виноградна, Вишнева, Зіркова, Карманна, Євгена Коновальця, Миру, Молодіжна, Садова, Степова, Центральна, пров. Сонячний).

Також із 8 до 19 години в середу обмеження електропостачання торкнуться села Куяльник (будинки по вулиці Північна), пише Politeka.

Крім того, 3 грудня 2025 року в Одеській області графіки відключення світла торкнуться також Великобуялицької сільської територіальної громади. За даними ДТЕК, так само з 8:00 до 19:00 знеструмлення відбудуться в таких населених пунктах:

Великий Буялик (вулиці Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкільна, Яні, просп. Миру);

Улянівка (Івана Франка, Тараса Шевченка).

