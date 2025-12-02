Дефицит продуктов в Одесской области уже становится заметным на местных рынках, где особенно ощутима нехватка белокочанной капусты и других овощей.

Дефицит продуктов в Одесской области в этом сезоне особенно заметен на рынке капусты, о чем сообщают профильные аналитики, передает Politeka.

По их данным, уменьшение урожайности повлекло за собой погодные колебания и нехватку современных условий для длительного хранения овощей. Поэтому производители сталкиваются с трудностями, которые затрудняют поддержание стабильного ассортимента в течение холодных месяцев.

Специалист аграрной отрасли Николай Соботович объясняет, что значительная часть продукции в этом году не выдерживает требований к длительному хранению. Это снижает объем качественного урожая, создает дополнительное давление на местный рынок и усиливает дефицит продуктов в Одесской области.

Несмотря на попытки хозяйств увеличить площади посевов после роста цен в прошлом году, влияние этого решения оказалось ограниченным. Проблемы с хранением нивелировали ожидаемое увеличение предложения, поэтому эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание в зимний и весенний периоды.

Рынок капусты остается циклическим: высокая стоимость стимулирует расширение производства, в то время как годы со слабыми прибылями заставляют фермеров уменьшать вновь формирующую нехватку площади.

Специалисты отмечают, что стабилизация возможна только при развитии современных технологий выращивания и расширения сети овощехранилищ. Местным семьям советуют заранее планировать покупки и следить за ситуацией на рынке во избежание неудобств в периоды повышенного спроса.

В магазинах остается широкий ассортимент молока, йогуртов, сметаны, творога и безлактозных изделий. Стоимость меняется в зависимости от производителя и упаковки, поэтому покупатели выбирают товары с учетом бюджета и вкуса.

