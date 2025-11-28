Подорожчання продуктів у Одеській області відчувається на різних ринках і в різних категоріях.

Подорожчання продуктів у Одеській області стало помітним у місцевих супермаркетах та на ринку "Привоз", повідомляє Politeka.

Ціни підвищилися на популярні позиції молочної продукції, овочів та фруктів, що регулярно потрапляють у кошики покупців.

У магазинах залишається широкий асортимент молока, йогуртів, сметани, сиру та безлактозних виробів. Вартість змінюється залежно від виробника та упаковки, тому покупці обирають товари з урахуванням бюджету та смакових уподобань.

У категорії сирів ціни коливаються: Premialle Felata продають по 68,49 грн за 160 г, Ферма фелатта коштує 64,99 за 180 г, а бринза того ж бренду — 56,99 за 180 г. Молоко також демонструє різницю: селянське 2,5% жирності пропонують за 67,99 грн за 950 г, варіант 3,2% — 78,49.

Яйця залишаються чутливими до сезонних змін і попиту. Квочка категорії XL коштує 95,49 гривень за десяток, Премія у вищій категорії — 79,49.

На ринку "Привоз" оглянули ціни на овочі та фрукти. Огірки продають у середньому по 100 гривень, помідори — від 50 до 90 грн, солодкий перець — від 30 до 70, гострий — 100, картопля — 30–40. Цибуля та буряк коштують 25–40, білокачанна капуста — 25–45, пекінська — 40.

Фрукти теж зазнали змін: яблука — 40–60 грн, груші — 40–120 грн, виноград — 50–100, хурма — 80–90, корольок — 100–110, банани — 60–80. Таким чином подорожчання продуктів у Одеській області відчувається на різних ринках і в різних категоріях, від молочних виробів до сезонних овочів і фруктів.

Експерти відзначають, що такі коливання цін змушують мешканців коригувати бюджет та планувати покупки більш ретельно.

