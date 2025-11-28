Подорожание продуктов в Одесской области ощущается на разных рынках и в разных категориях.

Подорожание продуктов в Одесской области стало заметно в местных супермаркетах и ​​на рынке "Привоз", сообщает Politeka.

Цены повысились на популярные позиции молочной продукции, овощей и фруктов, регулярно попадающих в корзины покупателей.

В магазинах остается широкий ассортимент молока, йогуртов, сметаны, творога и безлактозных изделий. Стоимость меняется в зависимости от производителя и упаковки, поэтому покупатели выбирают товары с учетом бюджета и вкуса.

В категории сыров цены колеблются: Premialle Felata продают по 68,49 грн за 160 г, Ферма фелатта стоит 64,99 за 180 г, а брынза того же бренда - 56,99 за 180 г. Молоко также демонстрирует разницу: крестьянское 2,5% жирности предлагают за 6 78,49.

Яйца остаются чувствительными к сезонным изменениям и спросу. Наседка категории XL стоит 95,49 гривен за десяток, Премия в высшей категории - 79,49.

На рынке "Привоз" осмотрели цены на овощи и фрукты. Огурцы продают в среднем по 100 гривен, помидоры – от 50 до 90 грн, сладкий перец – от 30 до 70, острый – 100, картофель – 30–40. Лук и свекла стоят 25–40, белокочанная капуста – 25–45, пекинская – 40.

Фрукты тоже претерпели изменения: яблоки - 40-60 грн, груши - 40-120 грн, виноград - 50-100, хурма - 80-90, королек - 100-110, бананы - 60-80. Таким образом, подорожание продуктов в Одесской области ощущается на разных рынках и в разных категориях, от молочных изделий до сезонных овощей и фруктов.

Эксперты отмечают, что такие колебания цен заставляют жителей корректировать бюджет и планировать более тщательно покупки.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: сколько дают на зимний сезон.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто из переселенцев найдет крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: как потеря урожая влияет на украинцев.