Робота для пенсіонерів у Харкові поступово розширюється завдяки пропозиціям, що передбачають офіційне оформлення, зрозумілий режим та стабільні умови для кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.

За даними сервісу work.ua, серед актуальних напрямів вирізняється медична сфера. Державний центр запрошує лікаря-педіатра й неонатолога для догляду за новонародженими. Посада передбачає контроль стану малюків, застосування сучасних методик та роботу у команді. Оплата становить 30000 гривень із повним соціальним пакетом.

Є можливості й для фахівців у ветеринарії. Клініка приймає спеціаліста, який працюватиме з тваринами, проводитиме діагностику, інтерпретуватиме результати та спілкуватиметься з власниками щодо особливостей лікування. Доходи починаються від 2000 гривень за зміну та сягають 35000–50000 на місяць.

У харківській гастрономічній сфері також відкриті вакансії. Мережа «Япіко» пропонує посади піцайоло або стажера. Кандидатам забезпечують навчання, підтримку колективу та можливість розвитку. Заробіток становить від 27000 до 32000 гривень і доступний навіть тим, хто раніше не працював у подібному напрямку.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Харкові включає медичні, ветеринарні й кулінарні можливості, створюючи вибір для людей, які прагнуть продовжити діяльність у комфортному середовищі.

Крім того, у Харкові люди мають можливість отримати безкоштовні продукти. Програма реалізується в рамках проєкту «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома», який спрямований на підтримку людей, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.