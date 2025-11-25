Нова система оплати за проїзд у Львівській області дозволяє значно скоротити використання готівки та зменшити черги під час посадки.

Нова система оплати за проїзд у Львівській області почала поступово змінювати звичні підходи до розрахунку за поїздки у місті Дрогобич, повідомляє Politeka.

Вона передбачає використання сучасних технологій, зокрема QR-кодів, у салонах місцевих автобусів, що дозволяє пасажирам оплачувати квитки через застосунок EasyPay без необхідності користуватися готівкою.

Запуск цієї опції відбувся 10 жовтня 2025 року. Тепер для придбання проїзного достатньо відсканувати QR-код, розташований на спеціальній наліпці всередині транспортного засобу, обрати необхідний квиток у застосунку та підтвердити оплату. Важливо, що придбані квитки автоматично валідуються, що значно прискорює процес посадки та робить його більш зручним для пасажирів.

Окрім QR-розрахунку, нова система передбачає можливість розрахунку банківською карткою або списання поїздки з "Картки Дрогобичанина". Ця опція виявилася особливо вигідною після оновлення тарифів: власники банківського носія платять за поїздку 15 гривень, при оплаті банківським носієм тариф складає 18 гривень, а готівкою — 20 гривень.

Придбати "Картку Дрогобичанина" можна в мережі маркетів "Сім 23". З моменту запуску послуги, з початку жовтня, її оформили вже 427 мешканців міста, і ця цифра продовжує зростати. Фахівці відзначають, що саме завдяки картці можна отримати стабільну вигоду, уникати переплат і забезпечити комфорт під час щоденних поїздок.

Щоб скористатися QR-кодом, пасажиру необхідно встановити застосунок EasyPay на свій смартфон, у налаштуваннях профілю обрати місто Дрогобич, а потім відкрити камеру або сканер у додатку для зчитування QR-коду з наліпки в салоні автобуса. Після цього достатньо вибрати потрібну кількість квитків і завершити покупку, після чого вони автоматично стають дійсними для використання.

Нова система оплати за проїзд у Львівській області дозволяє значно скоротити використання готівки та зменшити черги під час посадки. Водночас вона відкриває нові можливості для цифрового контролю оплати, підвищує ефективність перевезень і робить транспорт більш зручним для мешканців і гостей міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту у Львові: важливу ділянку закрили для проїзду

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни