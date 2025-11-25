Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює різні сфери діяльності, що дозволяє обрати вакансію відповідно до власних знань, навичок та бажаного рівня навантаження.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі наразі представлена широким спектром вакансій, які підходять для людей з різним досвідом та професійними навичками, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, серед пропозицій для кандидатів старшого віку є вакансії у творчій сфері, технічному напрямку та сфері обслуговування. Кожна позиція передбачає офіційне працевлаштування та стабільну оплату, а умови часто включають гнучкий або гібридний графік.

Наприклад, Суспільне Мовлення шукає монтажера відео. Заробітна плата становить 19960 грн до вирахування податків. Кандидат повинен мати досвід роботи від одного року, володіти програмами Adobe Premiere Pro та Adobe After Effects, вміти виконувати кольорокорекцію. Також важливим є розуміння алгоритмів YouTube та принципів споживання цифрового контенту. Обов’язки включають монтаж телевізійних сюжетів для випусків новин, створення графічних елементів для відео та підготовку матеріалів для публікації на цифрових платформах.

Ще одна пропозиція — посада швейцара у Центрі дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району. Заробітна плата варіюється від 4000 до 5000 грн. Досвід не є обов’язковим, що робить цю вакансію доступною для людей, готових навчатися новим обов’язкам. Основні завдання включають організацію пропускного режиму, зустріч відвідувачів, забезпечення безпеки відвідувачів та працівників закладу, а також допомогу у виконанні поточних адміністративних завдань.

Окрім того, у місті є вакансія електромонтера підстанції з оплатою 12194 грн. Кандидат повинен мати щонайменше два роки досвіду роботи у відповідній галузі та допуск з електробезпеки групи III–IV. До обов’язків входить технічне обслуговування і ремонт електрообладнання, проведення профілактичних оглядів, заміна і налаштування елементів систем, ведення документації та дотримання стандартів безпеки.

Отже, робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює різні сфери діяльності, що дозволяє обрати вакансію відповідно до власних знань, навичок та бажаного рівня навантаження, забезпечуючи стабільність і можливість продовжувати професійну діяльність.

