Отримати безкоштовні продукти для ВПО в Сумах можуть ті громадяни, які раніше не користувалися продуктовими наборами.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах можна отримати українцям, що відповідають важливим критеріям вразливості, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкповіли у пресслужбі на сторінці Фейсбук "Соціальний захист міста Суми".

Завдяки підтримці міжнародних партнерів — організації Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у співпраці з Фондом Говарда Дж. Баффета, а також за сприяння координатора проєктів у Сумському регіоні, до Департаменту соціального захисту населення надійшла нова партія продуктових наборів для мешканців міста. Проте гуманітарну допомогу можуть отримати лише окремі категорії населення.

Отримати гуманітарну допомогу можуть ті громадяни, які раніше не користувалися продуктовими наборами та належать до однієї з наступних категорій:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Жителі громади, домогосподарства яких були пошкоджені або зруйновані внаслідок обстрілів та бойових дій.

Члени сімей безвісти зниклих Захисників України.

Важливо зазначити, що для всіх категорій, окрім ВПО, обов’язковою умовою є реєстрація на території Сумської міської територіальної громади. Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах містять продукти першої необхідності для задовільнення потреб українців.

Продуктові набори можна отримати безпосередньо в Департаменті соціального захисту населення за адресою, що визначена місцевою адміністрацією. Така підтримка спрямована на забезпечення базових потреб громадян у складний період та надання першочергової допомоги тим, хто найбільше постраждав від війни або обставин, пов’язаних із нею.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: що саме варто знати про оформлення заявки.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: хто може розраховувати на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Сумській області: зміни в цінах стали дуже помітні.