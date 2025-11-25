Декілька днів у місті триватимуть важливі роботи з підрізування дерев, через що в Одесі перекриють рух транспорту, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили в пресслужбі ЖКС Одеси.
В Одесі перекриють рух транспорту, а обмеження необхідні для безпечного виконання робіт з підрізування дерев та роботи спецтехніки. Вони діятимуть у два етапи:
- 26 листопада з 08:30 до 15:30 буде перекрито відрізок від вулиці Ольгієвської до вулиці Торгової.
- 27 листопада у цей самий часовий проміжок проїзду обмежать на ділянці від вулиці Торгової до вулиці Всеволода Змієнка, яку також знають як Дворянську.
Водіїв закликають заздалегідь врахувати перекриття руху транспорту в Одесі та не залишати автомобілі на зазначених відрізках, адже припаркований транспорт ускладнює доступ техніки та значно затримує виконання робіт.
Після нещодавньої масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури робота електротранспорту в місті зазнала суттєвих перебоїв. Комунальні служби проводять відновлення мереж, однак проїзд на окремих маршрутах поки що залишається обмеженим.
Для зручності мешканців організовано додаткове транспортне сполучення. З 25 листопада почали курсувати соціальні автобуси, які з’єднують залізничний вокзал із вулицею 28 Бригади. Інтервал руху становить 20 хвилин.
Окремі трамвайні маршрути наразі працюють у зміненому режимі.
- Трамвай №7 курсує від 11 станції Люстдорфської дороги до Херсонського скверу.
- Трамвай №10 перевозить пасажирів від Старосінної площі до вулиці Іона Рабіна.
- Маршрут трамвая №20 тимчасово замінено маршрутним таксі.
