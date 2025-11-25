Графік відключення світла у Житомирській області на 26 листопада може коригуватися залежно від погодних умов та стану обладнання.

Графік відключення світла у Житомирській області на 26 листопада оприлюднено для Андрушівського району, де енергетики проведуть масштабні роботи на повітряних лініях, повідомляє Politeka.

За повідомленням операторів, усі ділянки знеструмлять у межах планових заходів, необхідних для оновлення обладнання та підвищення надійності мереж.

Ремонтні бригади працюватимуть з 9:00 до 17:00. Переважна частина робіт стосуватиметься ліній, що живлять Червоне, Забару, Котівку та Малі Мошківці. У переліку — десятки вулиць, серед яких Бердичівська, Кооперативна, Миру, Озерна, Центральна, Ватутіна, Корольова, Підлісна, Квітнева, Механізації, Набережна, Заозерна та інші. Частина адрес потрапила під відключення через модернізацію кількох КТП, зокрема №43, №59, №213, №381, №397, №404.

Багато секторів від’єднають у зв’язку з ремонтом ділянок, що ведуть від ПС «Червоне». Під роботи потрапляють окремі будинки, вуличне освітлення та кілька провулків. Оновлення торкнеться й територій, де проходять відгалуження ЛР-437 — ЛР-2101, що зазначено в технічних примітках.

У середині дня оператори нагадали, що графік відключення світла у Житомирській області на 26 листопада може коригуватися залежно від погодних умов та стану обладнання. Усі дії підтверджені у період з 14 по 16 листопада, коли були внесені відповідні записи про прийняття в роботу.

Жителів просять заздалегідь зарядити техніку, подбати про альтернативне освітлення та зберегти доступ до інформаційних ресурсів, адже обсяг ремонтів охоплює значну частину населених пунктів району.

