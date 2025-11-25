Розподіл безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області проводиться в певні дні та за встановленим графіком.

У Кіровоградській області ВПО та частина місцевих пенсіонерів продовжують отримувати безкоштовні продуктові набори в межах роботи гуманітарного хабу «Єднання», інформує Politeka.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Хаб виконує роль центру комплексної підтримки, де допомога поєднується з консультаційними послугами та інформаційним супроводом. Фахівці «Єднання» надають переселенцям роз’яснення щодо механізму отримання соціальних виплат, допомагають орієнтуватися в роботі місцевих служб, підказують, до яких установ варто звертатися у перші дні після переїзду та сприяють швидшій інтеграції у громаду.

Особлива увага приділяється жителям Покровського району, які нині вважаються однією з найбільш потребуючих груп. У межах діяльності хабу вони отримують продуктові набори та гігієнічні засоби. Така підтримка дозволяє частково зменшити витрати домогосподарств, що особливо важливо для переселенців з обмеженими доходами та українських пенсіонерів, які часто стикаються з фінансовими труднощами.

Прийом громадян здійснюється щодня з понеділка до п’ятниці, у період з 9:00 до 17:00. Під час візиту працівники центру проводять реєстрацію заявників, надають консультації щодо доступних видів допомоги та фіксують індивідуальні потреби кожної людини, щоб забезпечити більш адресну підтримку.

Хаб «Єднання» продовжує свою діяльність, зосереджуючись на найуразливіших категоріях населення. Допомогу можуть отримати люди похилого віку, громадяни з онкологічними захворюваннями та особи з інвалідністю першої і другої груп.

Розподіл безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області проводиться за графіком, який оприлюднюється на офіційному Телеграм-каналі хабу. Там також регулярно публікуються актуальні новини, оголошення про майбутні заходи та оновлення щодо діяльності центру.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.