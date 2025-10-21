Подорожчання продуктів у Кіровоградській області охопило масло, молоко та вершки.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відчутно впливає на вартість молочних товарів у регіоні, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цього надає сайт Мінфін.

Масло Селянське 72,5% (200 г) нині коштує в середньому 118,05. У магазинах ціни коливаються: Auchan пропонує 113,90, Metro — 118,56, Megamarket — 121,70. У вересні середнє значення становило 117,11. За останній місяць показник піднявся на 0,33, від 117,72 20 числа до 118,05 20 жовтня.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) продається за середньою ціною 55,17. Megamarket встановив 57,30, Metro — 53,04. Вересневий показник становив 51,01. Індекс споживчих цін показав підвищення на 1,61, від 53,56 20 вересня до 55,17 20 жовтня.

Вершки Простонаше 10% (200 мл) мають середню вартість 36,19. Megamarket пропонує 38,40, Metro — 35,67, Novus — 34,49. У вересні середнє значення було 34,44. За місяць ціни зросли на 3,05, від 33,13 20 числа до 36,19 20 жовтня.

Отже, подорожчання продуктів у Кіровоградській області охопило масло, молоко та вершки. Дані демонструють стійку тенденцію зростання вартості молочної продукції в різних супермаркетах, що впливає на щоденний бюджет споживачів. Відстеження цін та планування покупок дозволяють більш ефективно реагувати на коливання ринку та забезпечують контроль над витратами.

До слова, у Кіровоградській області також є можливість отримати продукти безкоштовно.

Центр «Єднання» створений за ініціативи Покровської міської військової адміністрації, щоб підтримати внутрішньо переміщених осіб Покровської міської територіальної громади, які змушені були залишити свої домівки через війну.

