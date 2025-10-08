Дефіцит хліба в Кіровоградській області стає чинником, який впливає на рівновагу цін і потребує уваги від виробників та контролюючих органів.

Дефіцит хліба в Кіровоградській області у сезоні 2025/26 може спричинити підвищення вартості через обмежені запаси продовольчої пшениці, потрібної для борошномельних підприємств, повідомляє Politeka.

Під час конференції «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський зазначив, що врожай зернових очікується на рівні приблизно 21 мільйона тонн. Із цього обсягу близько 10,3 мільйона тонн становить продовольча пшениця, а лише 1,7 мільйона тонн — зерно першого й другого класів, необхідне для виготовлення якісного борошна.

Конкуренція між експортерами та переробниками за невеликі партії найкращого зерна зростає. Багато аграріїв утримують урожай на складах, не поспішаючи з продажем, що ускладнює стабілізацію вартості продукції та створює труднощі з постачанням сировини для хлібопекарень.

Додаткову напругу на ринку формує ситуація із житом. Виробництво культури не покриває внутрішній попит. У сезоні 2025/26 очікується імпорт близько дев’яти тисяч тонн, тоді як минулого року ввезли лише 1,6 тисячі тонн. Така різниця демонструє зростання залежності від зовнішніх джерел і може впливати на собівартість хліба та борошна.

Аналітики наголошують, що поточна структура виробництва створює ризики подальшого здорожчання. Уже зараз нестача зерна високої якості визначає умови роботи підприємств, а обмежені запаси продовольчої пшениці формують потенційні виклики для продовольчої стабільності.

Отже, дефіцит хліба в Кіровоградській області стає чинником, який впливає на рівновагу цін і потребує уваги від виробників та контролюючих органів.

