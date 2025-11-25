З початком повномасштабної війни багато українців були змушені залишити свої домівки, тому безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі стало дуже актуальним.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі надається державою через кілька платформ і сервісів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі доступне через державні, комунальні та приватні ініціативи.

За даними відомства, прихисток переселенцям можуть надавати як звичайні громадяни, так і приватні компанії або комунальні установи. Також є державні об’єкти, де організовано місця компактного проживання.

Інформацію про наявні варіанти можна знайти на спеціальній платформі «Там, де вас чекають». Вона містить дані про кількість вільних місць, адреси прихистків та контакти регіональних центрів розселення.

Для тих, хто шукає безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі, діє окремий державний сервіс «Прихисток». Потрібно просто зайти на сайт, обрати Україну та свій регіон, вказати кількість людей, а потім ознайомитися з доступними оголошеннями й зв’язатися з власником.

Крім того, волонтери створили альтернативну платформу «Допомагай». Вона працює за схожим принципом і допомагає внутрішньо переміщеним особам знайти тимчасове помешкання у безпечних областях.

Свою роль у забезпеченні прихистком відіграє й місцева влада. Обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування допомагають новоприбулим громадянам отримати дах над головою місцях компактного проживання.

Це спеціальні гуртожитки, пансіонати чи відремонтовані комунальні приміщення, пристосовані для тривалого проживання людей.

Щоб скористатися цією можливістю, люди мають повідомити про своє бажання оселитися у такому місці або під час евакуації, або одразу після прибуття до гуманітарного штабу.

