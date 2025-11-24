Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області отримують лише ті, хто протягом останніх трьох місяців не користувався подібною допомогою.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області надаються завдяки ініціативі, яку реалізує ASB Ukraine разом із партнерами, повідомляє Politeka.

Проєкт спрямований на екстрену допомогу людям, що постраждали від наслідків воєнних дій. За даними Eleos-Ukraine, оприлюдненими на офіційній сторінці у Facebook, гуманітарна програма охоплює Харків, Богодухівську та Дергачівську громади.

У межах цього проєкту, який здійснюється спільно з Aktion Deutschland Hilft та Eleos-Ukraine, мешканцям видають продуктові набори й гігієнічні засоби. Пакунки формуються на основі зафіксованих потреб заявників. Організатори зазначають, що отримувачі висловлюють вдячність за надану підтримку. Основна мета — адресне забезпечення людей, котрі опинилися у важких життєвих обставинах. Важливо, що безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області отримують лише ті, хто протягом останніх трьох місяців не користувався подібною допомогою.

Окрім Харківщини, схожі гуманітарні заходи відбуваються й у Донецькій області. Там набори доступні жителям Лиманської, Добропільської та Дружківської громад. Проте найбільша потреба у забезпеченні спостерігається саме у Харкові та прилеглих районах, де значна кількість людей втратила житло або була змушена покинути домівки.

Для участі у програмі громадяни повинні звернутися на гарячу лінію організації, яка координує процес. Це дозволяє дотримуватися прозорого порядку розподілу допомоги та забезпечувати тих, хто справді найбільше її потребує.

До слова, також повідомлялося про те, що у Харкові пенсіонери можуть отримати доплати.

