Графік відключення світла у Вінниці на тиждень з 24 по 30 листопада допоможе жителям заздалегідь спланувати свої справи.

Графік відключення світла у Вінниці на тиждень з 24 по 30 листопада оприлюднено для жителів міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницяобленерго.

Планові роботи передбачають тимчасове припинення електропостачання на окремих вулицях та провулках, щоб провести ремонт та обслуговування мереж. Починатимуться вони о 09:00, а закінчаться о 16:00 у Вінниці та о 17:00 у Вінницьких Хуторах.

У Вінницьких Хуторах електроенергію відключать 26 листопада. Під обмеження потрапляють будинки на вулицях В. Івасюка, Жолонко, Пушкіна та Я. Мудрого. Мешканцям радять підготуватися до тимчасової відсутності світла та обмежити користування побутовими приладами.

У районах Агромічного та Бохоніків роботи заплановані 24–25 числа. Електропостачання тимчасово припинять на вул. Андріївській, Василя Стуса, Вінницькій та прилеглих провулках. Роботи триватимуть до завершення ремонтних заходів.

У Луці-Мелешківській відключення заплановані 27 числа. Тимчасові зупинки електрики торкнуться вул. Анатолія Свидницького, Гетьмана Сагайдачного, Данила Нечая, Дорошенка та Івана Виговського. У центрі Вінниці обмеження електропостачання відбудеться на проспекті Космонавтів, вулицях 600-Річчя та Хмельницькому шосе.

На північних і східних територіях міста електрику вимкнуть 28 листопада на Гетьмана Мазепи та Немирівському шосе. Наступного дня планові роботи пройдуть на вулицях Володимира Даценка, Волошковій, Косіора та прилеглих провулках.

Графік відключення світла у Вінниці на тиждень з 24 по 30 листопада допоможе жителям заздалегідь спланувати свої справи та уникнути незручностей під час ремонту енергомереж.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.

Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.