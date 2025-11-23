Робота для пенсіонерів у Чернігівській області стає дедалі актуальнішою, адже різні підприємства активно відкривають вакансії для людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області дає можливість залишатися у русі, отримувати непогані гроші та відчувати себе корисним, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua є багато варіантів роботи для пенсіонерів у Чернігівській області. Ми зібрали найактуальніші з них.

Перша посада - водій навантажувача або штабелеукладача у великому розподільчому центрі критичної інфраструктури. Заробітна плата становить від 36033 до 42438. Працедавець очікує досвід від 1 року та впевнене володіння штабелером, який працює на висоті від 10 до 12 м, а також відповідне посвідчення.

Основним завданням є переміщення товару у потрібні зони складу за допомогою техніки. Роботодавець гарантує своєчасну зарплату, безкоштовне проживання за потреби, оплачувані відпустки і лікарняні, харчування за рахунок компанії та корпоративний транспорт.

Друга пропозиція пов’язана з роботою на фермі великої рогатої худоби у товаристві Ім Шевченка. Заробіток становить від 20000 до 30000, а місце роботи для пенсіонерів розташоване у селі Великий Зліїв Чернігівської області.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, вахтовий графік, триразове харчування і проживання за рахунок ферми. Досвід є перевагою, проте не обов’язковий.

Основними обов’язками є догляд за тваринами, годівля, прибирання та контроль стану худоби, а також виконання виробничих завдань. Тут цінують відповідальність та дисципліну.

Третя посада - слюсар-електрик із зарплатою від 17000 до 22000. Умови: гнучкий графік, дружня атмосфера у колективі та можливість професійного зростання. Досвід і профільна освіта не є обов’язковими, що дозволяє освоїти професію під наглядом колег.

