Работа для пенсионеров в Черниговской области становится все более актуальной, ведь разные предприятия активно открывают вакансии для людей постарше.

Работа для пенсионеров в Черниговской области позволяет оставаться в движении, получать неплохие деньги и чувствовать себя полезным, сообщает Politeka.

На платформе work.ua есть много вариантов для пенсионеров в Черниговской области. Мы собрали самые актуальные из них.

Первая должность – водитель погрузчика или штабелеукладчика в большом распределительном центре критической инфраструктуры. Заработная плата составляет от 36 033 до 42 438. Работодатель ожидает опыт от 1 года и уверенное владение штабелером, работающим на высоте от 10 до 12 м, а также соответствующее удостоверение.

Основной задачей является перемещение товара в нужные зоны склада с помощью техники. Работодатель гарантирует своевременную зарплату, бесплатное проживание по нуждам, оплачиваемые отпуска и больничные, питание за счет компании и корпоративный транспорт.

Второе предложение связано с работой на ферме крупного рогатого скота в обществе Им Шевченко. Заработок составляет от 20 000 до 30 000, а место работы для пенсионеров расположено в селе Большой Злеев Черниговской области.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, вахтенный график, трехразовое питание и проживание за счет фермы. Опыт является преимуществом, но не обязателен.

Основными обязанностями являются уход за животными, кормление, уборка и контроль состояния скота, а также выполнение производственных задач. Здесь ценят ответственность и дисциплину.

Третья должность – слесарь-электрик с зарплатой от 17000 до 22000. Условия: гибкий график, дружеская атмосфера в коллективе и возможность профессионального роста. Опыт и профильное образование не являются обязательными, что позволяет освоить профессию под наблюдением коллег.

