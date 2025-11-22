Работа для пенсионеров в Харькове может приносить хороший доход и давать ощущение потребности, сообщает Politeka.

На платформе work.ua предлагают разные варианты работы для пенсионеров в Харькове, от водителя до ветеринара.

Для тех, кто имеет водительский опыт, есть вакансия водителя на тягач с полуприцепом РЭФ на кондитерской фабрике. Здесь нужно будет ездить по маршруту Харьков-Львов-Харьков с погрузкой каждое воскресенье.

Оплата дважды в месяц. Зарплата варьируется от 20 000 до 50 000, а сама фабрика расположена на Лозовской, 5. Это предложение отлично подходит для пожилых людей, имеющих достаточно физических сил.

Также есть вакансия резчика сала в Песочине на мясоперерабатывающем комбинате. Для этой работы для пенсионеров важно отсутствие вредных привычек. Оплата от выработки колеблется от 30000 до 50000.

Не менее интересно предложение для тех, кто любит животных. Ветеринарная клиника в Харькове ищет ветеринара для помощи мелким домашним животным. Основные обязанности включают в себя прием пациентов, терапевтические процедуры, реанимационные мероприятия, диагностирование, постановку диагноза и назначение лечения.

Требования к кандидатам включают в себя пунктуальность, грамотность, умение взаимодействовать в команде, любовь к животным и желание к развитию профессиональных навыков. Заработная плата колеблется от 35000 до 50000 и может начинаться от 2000 гривен в смену, в зависимости от графика.

Предлагается гибкий график, частичная занятость и возможность карьерного роста, а также обучение и мастер-классы за счет компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.