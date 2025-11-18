Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області об’єднує матеріальну підтримку, догляд і турботу про людей похилого віку, які пережили складні обставини.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на підтримку літніх людей, які постраждали від війни та потребують соціальної опіки, повідомляє Politeka.

Ініціатором програми став благодійний фонд «Карітас», що реалізує комплексний проєкт із відновлення житла та надання побутової допомоги мешканцям регіону.

Основна мета ініціативи — створення безпечних умов для життя. У межах програми проводяться ремонти будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів: відновлюють дахи, замінюють вікна, двері та утеплюють стіни. Пріоритет надається домівкам, які залишаються придатними для проживання після незначних пошкоджень.

Подати заявку можуть жителі Харкова й Ізюму, які відповідають певним критеріям. До них належать люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні сім’ї, вагітні жінки, внутрішньо переміщені особи та громадяни з тяжкими хронічними захворюваннями.

Окрім відновлення житла, проєкт передбачає соціальний супровід. Фахівці надають консультації, допомагають з побутовими справами, підтримують емоційний стан і забезпечують базові потреби найуразливіших верств населення.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області об’єднує матеріальну підтримку, догляд і турботу про людей похилого віку, які пережили складні обставини. Програма реалізується в межах ініціативи Emergency Appeal і покликана повернути старшим мешканцям регіону відчуття безпеки та гідного життя.

До слова, безкоштовні продукти можна отримати і в Харкові. Надає їх також організація Карітас.

