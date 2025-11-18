Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку, уход и заботу о стариках, переживших сложные обстоятельства.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на поддержку пожилых людей, пострадавших от войны и нуждающихся в социальной опеке, сообщает Politeka.

Инициатором программы стал благотворительный фонд « Каритас » , реализующий комплексный проект по восстановлению жилья и предоставлению бытовой помощи жителям региона.

Основная цель инициативы – создание безопасных условий для жизни. В рамках программы проводятся ремонты домов, поврежденных в результате обстрелов: восстанавливают крыши, заменяют окна, двери и утепляют стены. Приоритет предоставляется домам, которые остаются пригодными для проживания после незначительных повреждений.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма, отвечающие определенным критериям. К ним относятся люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, многодетные семьи, беременные женщины, внутренне перемещенные лица и граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Кроме восстановления жилья, проект предусматривает социальное сопровождение. Специалисты предоставляют консультации, помогают с бытовыми делами, поддерживают эмоциональное состояние и обеспечивают базовые потребности уязвимых слоев населения.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку, уход и заботу о стариках, переживших сложные обстоятельства. Программа реализуется в рамках инициативы Emergency Appeal и призвана вернуть старшим жителям региона чувство безопасности и достойной жизни.

Кстати, бесплатные продукты можно получить и в Харькове. Предоставляет их также организация Каритас.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.