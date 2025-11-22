График отключения света в Одесской области на 23 ноября направлен на повышение надежности сетей.

График отключения света в Одесской области на 23 ноября сообщил Окнянский поссовет, передает Politeka.

На официальном ресурсе сообщается, что электроснабжение будет временно приостановлено с 08:00 до 19:00 в нескольких населенных пунктах.

По данным АО «ДТЭК Одесские электросети», плановый ремонт коснется следующих сел и улиц:

Артировка : ул. Артировка, Мира, Школьная

: ул. Артировка, Мира, Школьная Довжанка : ул. Довжанка, Заречная

: ул. Довжанка, Заречная Степановка : ул. Молодежная, Степановка, Франко Ивана, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого

: ул. Молодежная, Степановка, Франко Ивана, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого Орловское : ул. Миронянская, Молодежная, Степная, Ткаченково, Хуторская, М. Флоры, Сергея Белогорада, Центральная

: ул. Миронянская, Молодежная, Степная, Ткаченково, Хуторская, М. Флоры, Сергея Белогорада, Центральная Самарка : ул. Фермерская

: ул. Фермерская Розовка : ул. Ивана Франко, Розовка

: ул. Ивана Франко, Розовка Илья : ул. Набережная

: ул. Набережная Дубовое : ул. Веселая, Водопроводная, Джугастрянская, Долинянская, Дубово, Слободская, Солнечная, Украинская, Школьная

Местная администрация советует жителям предварительно подготовить источники освещения и ограничить использование электроприборов при плановом отключении. Также рекомендуется следить за обновлениями на сайте общества и в контакт-центре «ДТЭК Одесские электросети».

График отключения света в Одесской области на 23 ноября направлен на повышение надежности сетей и предотвращение аварийных ситуаций в регионе.

Чтобы подготовиться к обесточениям, следует заранее позаботиться об освещении и источниках питания. Убедитесь, что фонари, свечи и портативные лампы готовы к использованию, а батарейки или Powerbank заряжены. Зарядка телефонов, ноутбуков и других важных гаджетов позволит оставаться на связи при отключении.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: украинцам доступна гуманитарная помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто готов оказать поддержку в ноябре.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: сколько получат украинцы в ноябре.