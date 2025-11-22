График отключения света в Одесской области на 23 ноября сообщил Окнянский поссовет, передает Politeka.
На официальном ресурсе сообщается, что электроснабжение будет временно приостановлено с 08:00 до 19:00 в нескольких населенных пунктах.
По данным АО «ДТЭК Одесские электросети», плановый ремонт коснется следующих сел и улиц:
- Артировка : ул. Артировка, Мира, Школьная
- Довжанка : ул. Довжанка, Заречная
- Степановка : ул. Молодежная, Степановка, Франко Ивана, Богдана Хмельницкого, Ярослава Мудрого
- Орловское : ул. Миронянская, Молодежная, Степная, Ткаченково, Хуторская, М. Флоры, Сергея Белогорада, Центральная
- Самарка : ул. Фермерская
- Розовка : ул. Ивана Франко, Розовка
- Илья : ул. Набережная
- Дубовое : ул. Веселая, Водопроводная, Джугастрянская, Долинянская, Дубово, Слободская, Солнечная, Украинская, Школьная
Местная администрация советует жителям предварительно подготовить источники освещения и ограничить использование электроприборов при плановом отключении. Также рекомендуется следить за обновлениями на сайте общества и в контакт-центре «ДТЭК Одесские электросети».
График отключения света в Одесской области на 23 ноября направлен на повышение надежности сетей и предотвращение аварийных ситуаций в регионе.
Чтобы подготовиться к обесточениям, следует заранее позаботиться об освещении и источниках питания. Убедитесь, что фонари, свечи и портативные лампы готовы к использованию, а батарейки или Powerbank заряжены. Зарядка телефонов, ноутбуков и других важных гаджетов позволит оставаться на связи при отключении.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: украинцам доступна гуманитарная помощь.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто готов оказать поддержку в ноябре.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: сколько получат украинцы в ноябре.