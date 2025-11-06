Уряд затвердив рішення, яке дозволяє розширити можливості отримання додаткової грошової допомоги для пенсіонерів у Одеській області від міжнародних організацій, пише Politeka.net.

Ці фінансові виплати надаються громадянам, які постраждали від війни. Програма реалізується Міністерством соціальної політики, Міністерством цифрової трансформації та Програмою розвитку ООН за підтримки міжнародних донорів.

Отримати грошову допомогу у Одеській області можуть такі категорії осіб:

внутрішньо переміщені особи,

пенсіонери,

багатодітні родини,

люди з інвалідністю,

мешканці прифронтових чи деокупованих територій,

особи, які втратили житло.

Пріоритет у наданні виплат надається найбільш вразливим категоріям населення, зокрема малозабезпеченим родинам, самотнім літнім людям, жінкам, які виховують дітей без підтримки, а також сім'ям із дітьми з інвалідністю.

Виплати від міжнародних організацій зазвичай надаються на період три місяці, з можливістю продовження терміну до шести місяців. Кошти перераховуються на банківські рахунки або видаються через відділення Укрпошти.

Щоб зареєструватися для отримання допомоги, потрібно слідкувати за оголошеннями, які публікують благодійні організації на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах, зокрема на Facebook. Деякі організації надають посилання на онлайн-форми для реєстрації, в той час як інші приймають заявки лише офлайн.

Важливо пам'ятати, що жодна офіційна організація не запитує паролі від банківських карток чи спеціальні коди. Зловмисники можуть використовувати соціальні мережі для шахрайства, тому перед тим, як подавати заявку, потрібно перевірити дані на офіційних сайтах благодійних організацій чи міжнародних фондів, щоб уникнути обману.

