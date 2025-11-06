Правительство утвердило решение, позволяющее расширить возможности получения дополнительной денежной помощи для пенсионеров в Одесской области от международных организаций, пишет Politeka.net.

Эти финансовые выплаты предоставляются гражданам, пострадавшим от войны. Программа осуществляется Министерством социальной политики, Министерством цифровой трансформации и Программой развития ООН при поддержке международных доноров.

Получить денежную помощь в Одесской области могут следующие категории:

внутренне перемещенные лица,

пенсионеры,

многодетные семьи,

люди с инвалидностью,

жители прифронтовых или деоккупированных территорий,

лица, лишившиеся жилья.

Приоритет в предоставлении выплат предоставляется наиболее уязвимым категориям населения, в частности, малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, а также семьям с детьми с инвалидностью.

Выплаты от международных организаций обычно предоставляются на период в три месяца, с возможностью продления срока до шести месяцев. Денежные средства перечисляются на банковские счета или выдаются через отделения Укрпочты.

Чтобы зарегистрироваться для получения помощи, нужно следить за объявлениями, публикуемыми благотворительными организациями на своих официальных страницах в социальных сетях, в частности на Facebook. Некоторые организации предоставляют ссылки на онлайн-формы для регистрации, в то время как другие принимают заявки только в автономном режиме.

Важно помнить, что ни одна официальная организация не запрашивает пароли от банковских карт или специальные коды. Злоумышленники могут использовать социальные сети для мошенничества, поэтому перед тем как подавать заявку, нужно проверить данные на официальных сайтах благотворительных организаций или международных фондов, чтобы избежать обмана.

