Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Чернігівській області передбачає проведення ремонтних робіт у системі газопостачання.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Чернігівській області охопить низку адрес в одному з міст повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Чернігівській області стосуватиметься Ніжина.

Газопостачання буде тимчасово припинено за такими адресами: вул. Захисників України, вул. Геологів, вул. Авіації, вул. Шевченка та вул. Об’їжджа.

У повідомленні на сайті постачальника блакитного палива вказано, що роботи розпочнуться з 22.12.2025 року. Про дату завершення поки інформації не надано. Тож місцевим мешканцям радять слідкувати за новими повідомленнями на офіційних ресурсах місцевої філії ТОВ "Газмережі".

Фахівці проводитимуть планові ремонтні роботи, які необхідні для безпечної та безаварійної експлуатації газових мереж.

Споживачів просять перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення робіт, а також забезпечити доступ до газових систем у своїх будинках.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення робіт з дотриманням усіх правил безпеки. А поки місцевим радять враховувати незручності, які може принести графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 грудня в Чернігівській області.

Тимчасові обмеження допоможуть уникнути аварій та непередбачуваних перебоїв у майбутньому, а також дозволять провести планові роботи без затримок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Чернігівській області: українцям розповіли про тривожні тенденції на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому в першу чергу нададуть виплати, перелік категорій.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де саме можна мати від 18 тисяч на місяць.