Графік відключення світла в Чернігові на 19 грудня доступний на сайті енергопостачальника для перевірки конкретних адрес.

Графік відключення світла в Чернігові на 19 грудня повідомляє про планові роботи з 09:00 до 17:00, передає Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Чернігівобленерго.

Електропостачання тимчасово призупинять у багатьох районах, що дозволить провести технічне обслуговування та модернізацію мереж. Не буде електрики з 9 до 17 години.

Знеструмлення стосуються таких вулиць і провулків:

Анатолія Погрібного: будинки 1–18, 1а, 20–28, 2а, 30–66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 58а, 62а.

будинки 1–18, 1а, 20–28, 2а, 30–66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 58а, 62а. Андрія Мовчана: будинки 1–10, 1а.

будинки 1–10, 1а. Василя Прохорського: 26а, 26б.

26а, 26б. Володимира Глинського: будинки 2–20, 22, 24, 26.

будинки 2–20, 22, 24, 26. В’ячеслава Радченка: 42–57, 63–75а.

42–57, 63–75а. В’ячеслава Чорновола: 23, 23а.

23, 23а. Гребінки: 89.

89. Григорія Сурабка: 3–10, 9а.

3–10, 9а. Довга: 72–107а, 80а.

72–107а, 80а. Дружби: 3–9, 4а.

3–9, 4а. Євгена Гуцала: 3–8, 3а, 8а.

3–8, 3а, 8а. Євгена Онацького: 1–31, 19а, 3/2.

1–31, 19а, 3/2. Експертна: 1–19, 1а.

1–19, 1а. Івана Богуна: 41, 52, 41а, 52а.

41, 52, 41а, 52а. Івана Золотаренка: 7–22, 16а–18б.

7–22, 16а–18б. Індустріальна: 5Г.

5Г. Інструментальна: 22, 24, 34, 22А–34Г.

22, 24, 34, 22А–34Г. Кастуся Калиновського: 40.

40. Каштанова: 35.

35. Квітки Цісик: 2–44, 4а, 8В, 10а–36, 40–44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а.

2–44, 4а, 8В, 10а–36, 40–44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а. Коробка: 3–29, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а.

3–29, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а. Космонавтів: 2А.

2А. Коти: 1–27, 3А–3Б, 4А–4В, 6А–8Б, 10а–10Б, 13а, 18а, 21а, 24а, 25а.

1–27, 3А–3Б, 4А–4В, 6А–8Б, 10а–10Б, 13а, 18а, 21а, 24а, 25а. Литовська: 2–60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а–35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а.

2–60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а–35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а. Любецька: 35а, 37–43.

35а, 37–43. Максима Загривного: 4–74, 41а.

4–74, 41а. Миру: 186А, 188, 188а.

186А, 188, 188а. Півці: 1–38, 1А–1Б, 3А–3Б.

1–38, 1А–1Б, 3А–3Б. Підводника Китицина: 3А, 3В.

3А, 3В. Ревуцького: 2–33, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19А, 25а, 27, 29.

2–33, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19А, 25а, 27, 29. Ремзаводська: 1–18.

1–18. Святомихайлівська: 23–81, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а.

23–81, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а. Тичини: 1–57, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а.

1–57, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а. Чернігівська: 1–54, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а.

1–54, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а. Чернігівський: 2–16.

2–16. Шкільний: 1.

Мешканці мають заздалегідь підготуватися: зарядити гаджети, забезпечити альтернативні джерела світла та обережно використовувати побутову техніку. Рекомендується також попередити сусідів, особливо літніх людей, та спланувати роботу та відпочинок поза межами часу відключення.

Підготовка до планових робіт допомагає мінімізувати незручності та забезпечити безпечне енергопостачання.

Графік відключення світла в Чернігові на 19 грудня доступний на сайті енергопостачальника для перевірки конкретних адрес.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Чернігівській області: українцям розповіли про тривожні тенденції на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому в першу чергу нададуть виплати, перелік категорій.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де саме можна мати від 18 тисяч на місяць.