Метеорологи оприлюднили детальний прогноз погоди на тиждень у Запоріжжі з 19 по 25 грудня, повідомляє Politeka.

Він з'явився на сайті Метеофор.

Синоптики зазначають, що період буде нестабільним: очікуються коливання температури, зміна напрямків вітру та локальні опади.

У п’ятницю, 19 грудня, стовпчик термометра покаже +2°C. Вітер північно-східний, до 4 м/с. Опадів не передбачається, тож день буде відносно сухим. Субота, 20 грудня, принесе невелике потепління до +5°C, повітряний напрям південно-східний зі швидкістю 5 м/с, опади також відсутні.

Неділя, 21 числа, очікується прохолодною — +2°C. Напрям повітря змінить вектор на південний захід, а незначний дощ у кількості 0,2 мм можливий у ранкові години. Понеділок, 22 числа, знову трохи потепліє до +3°C, без істотних опадів.

У вівторок, 23 числа, температура знизиться до +1°C, вітер північний з поривами до 7 м/с. У середу, 24 числа, очікується +2°C, повітряний напрям північний зі швидкістю до 9 м/с та локальні опади у вигляді 5,5 мм дощу. Четвер, 25-го, буде прохолодним — +1°C, невеликий дощ 0,3 мм можливий у другій половині дня.

Метеорологи попереджають, що періодичні пориви вітру можуть ускладнити пересування містом, тому водіям та пішоходам радять бути уважними. Також коливання температури від +5°C до +1°C упродовж тижня потребують ретельного вибору одягу, особливо вранці та ввечері.

Прогноз погоди на тиждень у Запоріжжі з 19 по 25 грудня дозволяє мешканцям заздалегідь планувати активності, поїздки та забезпечити комфортне перебування на вулиці навіть у вітряну або дощову погоду.

