Графік відключення світла в Полтавській області на 19 грудня може змінюватися залежно від погодних умов.

Графік відключення світла в Полтавській області на 19 грудня охоплює широкий перелік населених пунктів і вулиць Полтавського району, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Новосанжарської селищної територіальної громади.

Планові перерви пов’язані з виконанням ремонтів та заходів, передбачених інвестиційною і річною програмами оператора системи розподілу.

За даними Новосанжарської селищної громади, електропостачання тимчасово припинятимуть у період із 08:00 до 17:00.

Зокрема, роботи заплановані у селах Бондури, Бридуни, Вісичі, Дмитренки, Полузір’я, Судівка, Зачепилівка, Калашники, Клименки, Мачухи, Михайлики, Писаренки, Підлепичі, Сердюки, Богданівка, Варварівка, Велике Болото, Кустолове, Малі Солонці, Твердохліби, Снопове та Судіївка.

У Бондурах можливі перерви на вул. Бондурівській, Марусичівській, Скрилівській і Ставковій. У Бридунів роботи торкнуться Зеленої, Ювілейної, Шевченка та Юхима Моцака. У Вісичах без світла можуть залишитися провулок Космічний і вулиця Миру з більшістю домоволодінь.

У Дмитренках обмеження заплановані на Героїв Крут, Тараса Шевченка, Молодіжній, Набережній, Земляків-Героїв ЗСУ та низці провулків. У Полузір’ї відключення можливі на Соборності, Незалежності, Миру, Степовій, Григорія Сковороди, а також у кількох провулках. У Судівці роботи охоплять Братську, Народну, Новостроївську та Тиху.

Окремі адреси зазначені й у Полтаві, зокрема на вулиці Олеся Гончара. Крім того, ремонтні заходи заплановані у Мачухах на Центральній, Космонавтів, Земляків-Героїв УПА та Незалежності, а також у Калашниках, Клименках і Писаренках на центральних і житлових вулицях.

Енергетики пояснюють, що роботи спрямовані на оновлення мереж і зменшення аварійних ризиків у холодний сезон. Графік відключення світла в Полтавській області на 19 грудня може змінюватися залежно від погодних умов і фактичного ходу ремонтів, тому мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями.

