График отключения света в Полтавской области на 19 декабря может изменяться в зависимости от погодных условий.

График отключения света в Полтавской области на 19 декабря включает широкий перечень населенных пунктов и улиц Полтавского района, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Новосанжарского поселкового территориального общества.

Плановые перерывы связаны с выполнением ремонтов и мер, предусмотренных инвестиционной и годовой программами оператора системы распределения.

По данным Новосанжарского поселкового общества, электроснабжение временно будут прекращать в период с 08:00 до 17:00.

В частности, работы запланированы в селах Бондуры, Брыдуны, Висичи, Дмитренко, Полузвездия, Судовка, Зачепиловка, Калашники, Клименко, Мачехи, Михайлики, Писаренко, Подлепичи, Сердюки, Богдановка, Варваровка, Большое Болото, Кустолово, Кустолово, Судеевка.

В Бондурах возможны перерывы на ул. Бондуровской, Марусичевской, Скрыловской и Ставковой. У Брыдунов работы коснутся Зеленой, Юбилейной, Шевченко и Ефима Моцака. В Висичах без света могут остаться Космический переулок и улица Мира с большинством домовладений.

В Дмитренко ограничения запланированы на Героев Крут, Тараса Шевченко, Молодежной, Набережной, Земляков-Героев ВСУ и ряде переулков. В Полузвезде отключения возможны на Соборности, Независимости, Мире, Степной, Григории Сковороде, а также в нескольких переулках. В Судовке работы охватят Братскую, Народную, Новостроевскую и Тихую.

Отдельные адреса указаны и в Полтаве, в том числе на улице Олеся Гончара. Кроме того, ремонтные мероприятия запланированы в Мачехах на Центральной, Космонавтов, Земляков-Героев УПА и Независимости, а также в Калашниках, Клименко и Писаренко на центральных и жилых улицах.

Энергетики объясняют, что работы направлены на обновление сетей и уменьшение аварийных рисков в холодный сезон. График отключения света в Полтавской области на 19 декабря может варьироваться в зависимости от погодных условий и фактического хода ремонтов, поэтому жителям советуют следить за официальными сообщениями.

