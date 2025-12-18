Подорожание проезда в Житомирской области коснется одной из общин, сообщает Politeka.

С 20 декабря изменится стоимость поездок на маршруте №115, соединяющего житомирский Житний рынок и Озерное. Подорожание проезда в Житомирской области уже официально подтвердили в Новогуйвинском сообществе.

Информация об изменении тарифов появилась на сайте общины еще 11 декабря, а с 14 декабря соответствующие объявления пассажиры увидели непосредственно в салонах транспорта, курсирующего по этому направлению.

Подорожание проезда в Житомирской области на маршруте №115 касается не только одного рейса, а общей политики перевозчика по пригородным и междугородным направлениям.

Руководитель компании перевозчика ООО "Сав-Транс" Аркадий Савицкий в комментарии журналистам объяснил, что решение было непростым, но вынужденным. По его словам, расходы на горючее и обязательные акцизы выросли настолько, что удерживать предварительную цену стало невозможно.

Он отметил, что повышение составляет в среднем от 2 до 3 гривен и касается всех обслуживаемых предприятием маршрутов.

Также перевозчик обратил внимание на сезонный фактор, ведь с наступлением зимы пассажиропоток традиционно уменьшается, а рейсы все равно нужно выполнять регулярно независимо от количества людей в салоне.

Водитель маршрута №115 Олег добавил, что один рейс от автостанции Житний рынок до Озерного составляет около 20 километров, а расходы на горюче-смазочные материалы за последнее время ощутимо выросли.

