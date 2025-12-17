Следует учесть графики отключения света в Житомирской области на 18 декабря, планируя этот день.

В Житомирской области на 18 декабря будут действовать плановые графики отключения электроэнергии, которые коснутся отдельных населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Энергетики отмечают, что временные ограничения на электроснабжение связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной и безопасной работы энергосистемы.

Согласно обнародованному графику, 18 декабря в селе Селезивка электроэнергию планово будут выключать с 09:00 до 17:00 по отдельным адресам:

Грибивська 4а

Грибовська 31, 32

Рослыка 1, 11, 13, 14, 16, 17, 1а, 2, 20, 21, 23, 3, 3-1, 34, 35, 3а, 4, 5, 6, 7, 8

переулок Рослыка 1, 2, 2-1, 25, 29, 3, 3а, 3б, 5

В селе Ходоривка будут обесточиваться в тот же временной промежуток — с 10:00 до 16:00. Ограничения коснутся ряда улиц, включенных в утвержденный список:

Вишнева 18, 19, 21, 22

Зелена 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9

Мыру 5

Пидлисна 1, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 8

Садова 1, 11, 12, 14, 15, 15а, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7

переулок Мыра 1, 2

переулок Пидлисный 2, 3, 4, 5а

В населенном пункте Чоловычи электроснабжение также будет временно прекращено с 09:00 до 17:00 из-за проведения работ на электросетях. Обесточение будет касаться отдельных домовладений:

Вайссера 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 4, 42, 44, 45, 46, 46а, 48, 50а, 52, 52а, 5Б, 6, 7

Кадиевского д. 7

Мыру 10, 2, 6, 7, 8

Озерна 2а, 3а, 8

Захаренка 2, 4, 6, 8

переулок Озерный 1, 2, 3, 4а, 9

Кроме того, в населенном пункте Тетирка на 18 декабря запланированы дополнительные отключения электроэнергии с 10:00 до 16:00. Причиной является техническое обслуживание сетей, а ограничения будут действовать по конкретным адресам, указанным в графике:

Мыру 26, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48,35,37,50

Садова 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключений, подготовить альтернативные источники освещения и зарядить необходимые устройства.

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

