Новый график движения поездов в Волынской области добавил больше удобства для местных жителей, которые любят передвигаться по железной дороге.

С 14 декабря пассажиры региональных и пригородных рейсов могут почувствовать преимущества нового графика движения поездов в Волынской области, сообщает Politeka.

По данным "Укрзализныци", новый график движения поездов в Волынской области предполагает, что поезд Ковель – Львов теперь останавливается в Турийске на одну минуту.

Благодаря этому жители Турийска получили возможность прямого сообщения со Львовом. Утром прибытие происходит на 10:04, а отправление – в 10:05.

Вечером данный пассажирский состав прибывает в 18:55 и отправляется в 18:56. В обратном направлении, из Львова в Турийск, пассажиры прибывают в конечную в 8:20 и 17:11 соответственно.

Следует отметить, что новый график движения поездов в Волынской области также предусматривает динамические тарифы. К примеру, на 17 декабря билет в купе второго класса стоит 79 гривен, тогда как уже 20 декабря цена растет до 182 гривен.

Ранее в "Укрзализныце" объясняли, что стоимость билета зависит от нескольких факторов. В частности, учитывается день недели, тип вагона.

Так что обновленное расписание позволяет лучше планировать поездки и экономить время для местных жителей. Благодаря прямому сообщению с культурной столицей Украины, удобнее добираться и в другие города на западе страны.

Перевозчик отмечает, что билеты можно купить заранее онлайн или в кассе железнодорожного вокзала. Если вы выбрали первый вариант, то это можно сделать через официальный сайт "Укрзализныци", или же официальное приложение.

Об этом советуют позаботиться заранее, ведь часто билеты разбирают очень быстро.

