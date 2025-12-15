График отключения газа с 16 по 17 декабря в Волынской области будет введен из-за проведения ремонтных работ, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 16 по 17 декабря в Волынской области предусматривает временное прекращение распределения голубого топлива в поселке Турийск Ковельского района.
Временные неудобства будут вынуждены терпеть значительное количество местных жителей. Ограничение будет касаться 309 потребителей на следующих улицах:
Жежков, Ставецкая, Торговая, Новоковельская, Воли, Майская, Садовая, Техническая, Подвальная, Подречная, Ветеринарная, Богатая, Молодежная и переулки Подвальный, Недрический, Ставецкий
Газоснабжение временно прекратится с 10:00 16:12 до 17:00 17:12 2025 года, и его восстановление состоится после завершения работ и при условии доступа к газопотребляющему оборудованию.
Специалисты ООО "Газораспределительные сети Украины" отмечают важность учитывать график отключения газа с 16 по 17 декабря в Волынской области при планировании собственного быта. Это поможет минимизировать неудобства.
Потребителям в указанные даты следует перекрыть краны перед всеми газовыми приборами во избежание аварийных ситуаций. Работы будут производиться для поддержания надежного газоснабжения и безопасности жителей.
Напомним, что актуальную информацию об ограничении газоснабжения можно посмотреть на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Там всегда оперативно появляются сообщения о проведении плановых работ.
