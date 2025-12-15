Отечественные производители оказываются в условиях усиленной конкуренции, из-за дефицита качественной продукции в Харьковской области и других регионах.

В Харьковской области в последнее время фиксируют дефицит отдельных продуктов, традиционно пользующихся высоким спросом среди местных жителей, передает Politeka.net.



Об этом сообщают аналитики.

Эксперты уверяют, что дефицит картофеля этой зимой в Харькове и области не предусматривается. В то же время ее ценообразование будет в значительной степени зависеть от ситуации в Европе. Сейчас там наблюдается переизбыток урожая и резкое удешевление картофеля до рекордно низкого уровня. Это может привести к увеличению импорта более дешевой продукции из ЕС на украинский рынок.

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко. По ее словам, стоимость европейского картофеля сейчас на 3–5 гривен за килограмм ниже украинской. Поэтому отечественные производители оказываются в условиях усиленной конкуренции и вынуждены адаптироваться к ценовому давлению со стороны импортной продукции.

Аналитики также отмечают значительный рост цен на тепличные огурцы. Главная причина – дефицит продукции в регионе, сопряженный со стабильным спросом. Основной причиной такого удорожания дефицит продуктов в Харьковской области на внутреннем рынке области. Сочетание нехватки овощей и стабильного спроса со стороны розничных торговых сетей в украинских регионах создает условия для дальнейшего повышения стоимости.

Схожая тенденция наблюдается и на рынке тепличных помидоров. Стоимость томатов растет уже третью неделю подряд. Эксперты объясняют это тем, что хозяйства сейчас снабжают значительно меньшие объемы, чем в начале сезона.

