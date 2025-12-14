Графики отключения света в неделю с 15 по 21 декабря в Черкасской области будут действовать в части региона из-за плановых работ.

Будут действовать графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Черкасской области, введенные в связи с проведением масштабных ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света на неделю с 15 по 21 декабря в Черкасской области.

Так, Шполянский филиал ПАО «Черкассыоблэнерго» предупреждает об отключении электроэнергии в общине.

Ограничения электроснабжения 15.12.2025 запланированы с 08:00 до 17:00 из-за ремонта воздушной линии в населенном пункте Искрыне. Отключения коснутся отдельных адресов:

Молодижна, Дружбы.

В понедельник, в связи с ремонтными работами, будет отключение электроэнергии села Михайливка с 9.00 до 15.00 часов на ул. Орышечка с 1 по 69 номер.

Также возможны перебои со светом 16.12.2025 в населенном пункте Сыгнаивка - с 08:00 до 17:00. Обесточение будет продолжаться по определенным адресам:

Шевченкы, Ивана Гончара, Олексы Влизька.

В тот же день ограничения внедряются с 6 до 17 часов в населенном пункте Топыльна. Полностью обесточат улицу Кобзаря.

17.12.2025 в селе Искрыне электроснабжение также будет прекращено с 8:00 до 17:00 в связи с работами на линиях электропередачи. Отключения будут касаться улицы:

Соборна.

Кроме того, 18.12.2025 в городе Шпола свет будет отсутствовать в том же временном промежутке — с 6:00 до 17:00 по отдельным адресам из-за ремонтных работ:

ул. Днипровська, Благовисна, Калыгтрська, проу. Калыгирськый, Калынова, Колектывна, проу. Колектывный, М. Садовського, Зоряна / магазыны «Уют», «Ягидка», «Мыло», «Декор», ТОВ «Шполанасинтрав», автомыйка.



Уже 19.12.2025 с 8:00 до 17:00 снова выключат электричество в городе Шпола по адресам:

ул. Благовисна, 400-річчя Шполы, Марянивська, Рыльського, Колектывна, Короленка, Благовисна.



